На Северном флоте прошли учения по отражению диверсионной атаки

Владимир Костров.

По легенде, условный противник проник на базу субмарин в Полярном. Водолазов неприятеля обнаружили с помощью подводного дистанционного аппарата. После команды на уничтожение в дело вступили бойцы морского спецназа. На быстроходном катере они оперативно прибыли в заданную точку. Наиболее сложная часть учений - ликвидация диверсантов под водой. Для этих целей используется современное водолазное оборудование и подводное вооружение.

Командир подразделения по борьбе с подводными диверсантами: "Задачи ПДСС - это борьба с подводными диверсионными силами и средствами. То есть, мы защищаем базы от нападения подразделений специального назначения. Мы должны знать как тактику спецназа, так и тактику защиты от спецназа".