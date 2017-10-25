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25.10.2017 11:40

Качество услуг в соцучреждениях области. В Мурманске состоялось заседание Общественного совета

Яков Осетров.

В Мурманске состоялось заседание Общественного совета при региональном Министерстве социального развития. Делегаты второго созыва обсудили итоги работы за текущий год. В общей сложности проверено 17 соцучреждений. Оценивалось качество услуг тех, кто вошёл в официальный реестр их поставщиков. Замечания, предложения и пожелания будут учтены в планах финансирования на следующий год.

Заместитель председателя Общественного совета при министерстве социального развития Мурманской области Юлия Афонькина: "Необходимо оказалось улучшение доступности среды, размещение информации на сайте, альтернативные версии для инвалидов. Это требует затрат и эти затраты производятся".
Председатель Координационного совета "Мурманского областного союза общественных организаций правовой защиты и социальной помощи" Римма Куруч: "Это достаточно интересная и полезная работа. Мы можем посетить как предприятия государственного уровня, так и негосударственное учреждение - и сегодня они есть, сегодня расширяется эта сфера".
Новое в работе экспертов - рейтинги учреждений соцзащиты. Самые высокие у домов-интернатов для престарелых и инвалидов в Мурманске, Кандалакше, хорошую оценку получил Кировск, Мончегорск. Положительные примеры есть в каждом муниципалитете. Есть также тенденция к увеличению количества негосударственных поставщиков соцуслуг. Задача №1 - повысить информированность северян, чтобы они могли делать правильный выбор.
Первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева: "Мы с вами смотрим и знаем о таких печальных событиях в других субъектах РФ, когда горят частные пансионаты и выясняется, что они даже не включены в реестр поставщиков соцуслуг. Они оказывают их нелегально. И это небезопасно для получателей услуг. В Мурманской же области данная ситуация находится под жесточайшим контролем".
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