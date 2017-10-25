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25.10.2017 10:30

Первый автотрансформатор на площадке подстанции 330 кВ Мурманская планируется установить до конца года

На площадке строительства состоялось очередное рабочее совещание руководителей и представителей предприятий по вопросам сооружения ПАО «ФСК ЕЭС» подстанции 330 кВ Мурманская. В нем принял участие начальник управления формирования и реализации политики в области энергетики и жилищно-коммунального комплекса Минэнерго и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев.

Строительство подстанции включено в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС» со сроком реализации до 2019 года. К концу 2017 года планируется установка первого автотрансформатора 250 МВА. Работы по поставке оборудования ведутся в соответствии с утвержденным графиком. 

Сооружение ПС 330 кВ Мурманская позволит разгрузить ПС 330 кВ Выходной, нагрузка автотрансформаторов которой достигает в зимний период максимально допустимых значений, а также обеспечить возможность присоединения новых крупных потребителей Мурманска и прилегающего района.


Для справки:

Мурманская область относится к числу наиболее энерговооруженных территорий Российской Федерации. Производимая электроэнергия в полном объеме обеспечивает внутренний спрос, более четверти вырабатываемой электроэнергии поступает в объединенную энергосистему России. Также осуществляется экспорт электроэнергии в сопредельные государства.

В условиях гарантированных объемов поставки электрической энергии существенно важным является надлежащее развитие соответствующей электросетевой инфраструктуры для передачи энергии конечным потребителям.

/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /
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