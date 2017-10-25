В Мурманской области строители завершили укладку асфальтобетонного покрытия дороги связывающей экотехнопарк АО «Управление отходами» с федеральной трассой «Кола»

Общая протяженность двухполосной подъездной дороги к экотехнопарку АО «Управление отходами» 1,7 километра. Мощность покрытия 115 кН, то есть оно способно выдержать значительные нагрузки при движении тяжёлого автомобильного транспорта. При прокладке трассы строителям пришлось выполнить большой комплекс буровзрывных работ, пробивая дорогу в мощном скальном грунте. В настоящее время продолжается обустройство обочины и откосов. Несмотря на резкое ухудшение погодных условий, ночные заморозки и снегопад строители намерены закончить весь комплекс работ в установленные сроки.

Проект по созданию в Мурманской области современной системы обращения с отходами включен в федеральный план мероприятий «Года экологии» в России. Центральным звеном системы станет экотехнопарк, расположенный в районе поселения Междуречье. В соответствии с концессионным соглашением между правительством Мурманской области и АО «Управление отходами» ежегодно сюда будет поступать 250 тыс. тонн отходов 4,5 класса опасности, в том числе 122 тыс. тонн «хвостов» сортировки, 18,2 тыс. тонн измельченных и 12,8 тыс. тонн не измельченных крупногабаритных отходов, а также 70 тыс. тонн промышленных отходов.