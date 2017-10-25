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25.10.2017 11:15

К длительному сроку лишения свободы осужден житель областного центра за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина И., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере).

Судом установлено, что И., в мае 2014 года, находясь на территории Ленинского административного округа г. Мурманска, незаконно приобрел и в дальнейшем хранил наркотическое средство 3-метилфентанил в особо крупном размере.
С учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание тяжесть совершенного преступления, несмотря на привлечение к уголовной ответственности впервые, суд пришел к выводу о невозможности исправления И. без изоляции от общества и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.


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