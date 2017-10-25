Библиомобиль Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывал в гостях у ребят из н.п. Высокий

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала в гостях у школьников н.п. Высокий.

Юные северяне узнали информацию об истории и экологии нашего края, а также о событиях Отечественной войны 1812 года. Со старшеклассниками библиотекари поговорили о вредной привычке - сквернословии. Учащиеся младших классов искали ответ на вопрос: «Легко ли быть добрым», пятиклассники совершили увлекательное путешествие в загадочный мир Шерлока Холмса, а выпускники получили ценные советы, которые помогут им в выборе будущей профессии.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области