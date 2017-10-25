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25.10.2017 10:15

Мурманчанка перечислила мошенникам более 28 тысяч рублей за "несуществующую" компенсацию

Елена Ястребова.

Компенсация в размере 128 тысяч рублей за приобретенный раннее товар. Телефонные мошенники обманули мурманскую пенсионерку. По словам женщины, ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и поинтересовался приобретала ли она какие-либо товары. Северянка вспомнила, что некоторое время назад покупала на одном из сайтов гель для суставов, о чем и рассказала собеседнику. Мужчина сообщил, что данный товар оказался подделкой и покупателю положена компенсация. Но чтобы ее получить, необходимо перевести госпошлину. Пенсионерка, ни о чем не подозревая, несколько раз переводила денежные средства. Но  на этом аферист не  остановился - через некоторое время он снова позвонил мурманчанке и сообщил, что есть возможность увеличить размер компенсации до 150 тысяч. Но для этого необходимо перевести еще 15 тысяч рублей. Только потом потерпевшая поняла, что ее просто-напросто обманули и обратилась с заявлением в отдел полиции. По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

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