В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 октября.

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

10.00 — 16.00, пр-т. Ленина, 46

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

09.00 — 17.00, ул. Старостина, 93

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

09.00 — 17.00, ул. Домостроительная, 14, 16, 16/1, 18, 18/1

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

09.30 — 16.30, ул. Шмидта, 21, 29/2

ул. Свердлова, 30, 30 к2

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска