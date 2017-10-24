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24.10.2017 19:15

Мойвенной путине - 2018 быть! Заполярные рыбаки готовятся к предстоящему промысловому сезону

Андрей Зайцев.

Начнем выпуск с новости, которая взбудоражила - в хорошем смысле слова - всех флотоводцев Кольского Заполярья. Промысел мойвы разрешили. Путина - в 2018 году.
Северный бассейновый научно-промысловый совет проходил под председательством заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука. И разговор он начал с информации, что к радости федерального центра, программа инвест-квот заработала с опережением графика.  
Заместитель руководителя Росрыболовства Пётр Савчук: "Никто не верил в то, что мы начнём строить суда в России. Сегодня уже 17 судов строятся в РФ на наших верфях - это ещё не вступили в этап нашей инвест-квоты. То есть, до 7 декабря ещё есть время".
Но основная тема совета всё же не чем, а что ловить. Главная проблема, о которой предупреждали в последнее время специалисты - общие объёмы квот трески и пикши снижаются. Ничего не потеряют в этом плане разве что прибрежники.
Руководитель НО "Ассоциация прибрежного рыболовства и фермерских хозяйств Мурмана" Анатолий Евенко: "Совет пошёл навстречу. Тот есть, мы получили ту цифру, которая ежегодно нам выделялась. Это 21 тысяча тонн трески".
После трехлетнего перерыва открыт промысел мойвы. Для мурманских рыбаков 80 тысяч тонн - хороший объём. Но уже звучат опасения, сможет ли берег принять такой улов.  
Заместитель министра рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Алексеев: "На мой взгляд, справятся. Все технические возможности для этого имеются. Опять же, мы говорим о том, что будет снижена квота трески и пикши - порядка 65 тысяч тонн, 80 тысяч тонн мойвы. Порт без проблем должен справиться".
С федеральным центром уже есть договорённость об организации штаба по проведению мойвенной путины. Как и несколько лет назад он должен действовать в режиме видеоконференций. По опыту предыдущих лет к работе необходимо подключить и представителей  Северного флота.
Председатель правления НО "Союз рыбопромышленников Севера" Владимир Григорьев: "Это с целью незакрытия промысловых районов в это время. Очень важно, как сработают все позиции. Опять же, нам нужно её найти для начала, надо, чтобы нам помогли учёные. Мы очень рассчитываем на науку в этом вопросе".
Основные организационные темы определены. Общая картина по квотам известна. От промышленных до любительских и спортивных. У рыбаков ещё есть чуть больше двух месяцев, чтобы "подготовит сани" к промысловому сезону - 2018.
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