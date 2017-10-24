Покорить вершины профмастерства "WorldSkills". Глава региона Марина Ковтун оценила передовые технологии Кольского транспортного колледжа

Анастасия Ярославская.

Собрать и разобрать двигатель за 70 минут. Автомеханики поймут - это под силу только профессионалам. Таких специалистов готовит Кольский транспортный колледж - пятёрку лучших студентов отправляет на областной чемпионат "WorldSkills".

Здесь когда-то готовили продавцов, поваров, трактористов, но 3 года назад ставку сделали на монопрофильность. И сегодня она "выстрелила". Колледж втрое прирос обновленными мастерскими и оборудованием. 8 программ - всё по ремонту и обслуживанию автомобилей. То, что разбирать и собирать их нынешние выпускники способны чуть не с закрытыми глазами, подтвердила итоговая аккредитация по стандартам "WorldSkills". Кольский транспортный в стране оказался лучшим.

И. о. директора Кольского транспортного колледжа Татьяна Масленникова: "Самый скромный наш результат на 20 баллов выше, чем по России".

Под капотами по очереди золотая пятерка - те, кто остался после отсева из 96 претендентов на участие в очередном региональном чемпионате. Им сегодня финальный аккорд - за два часа найти 68 поломок!

На тренажере и аварии не так страшны. К окончанию колледжа каждый упорный будет "на ты" с машиной. Девушки здесь наравне с ребятами. Европейские стандарты во всем, включая "женскую" квоту.

Студентка Кольского транспортного колледжа Дарья Силуянова: "Я всегда хотела попробовать - почему бы и нет? Кто-то на поваров, кто-то еще на кого-то, а я автомехаником".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы работаем на запрос экономики. Наши выпускники не остаются без работы. Ваши-то вообще разлетаются - на вес золота".

В программе развития до 2020 года введение дополнительных компетенций по профилю - специалистам это еще больше добавит цены. По тому же пути - передовые коллеги.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Хорошая новость - вчера наши девочки из Кандалакши привезли призовое место, которое они получили в Абу-Даби. Это четко демонстрирует качество нашего обучения в колледжах Мурманской области, то, что мы на правильном пути".

Региональный чемпионат "Молодых профессионалов" стартует 18 декабря. Колледж рассчитывает только на золото. Амбиции не беспочвенны - именно его специализированный центр получил аккредитацию "WorldSkills" первым и пока единственным в регионе.







