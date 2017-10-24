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24.10.2017 18:50

Всплеск заболеваний пневмонией и ОРВИ. Вакцина как барьер на пути эпидемии. Время сказать "Да!" прививке

Анастасия Русинова.

Всплеск заболеваний пневмонией и ОРВИ сегодня отмечают по всей стране. Об эпидемии пока не говорят. Но, по опыту прошлых лет, медики знают - "сезон больничных" не за горами.
Сегодня Федору впервые будут делать прививку от гриппа. Когда в семье двое детей - мамы долго не раздумывают.  
Мама Наталья Симкина: "Потому что старший ребенок в школе, чтобы не было осложнений никаких, инфекцию можно принести. И старшему сделали тоже".
Прививки от гриппа малышам начинают делать с 6 месяцев. Вместе с плановыми - после осмотра - педиатр предлагает сделать и профилактическую. Вакцина "Гриппол" российского производства -   содержит не сам вирус, а лишь его элементы, которые способствуют выработке иммунитета. Соглашаются почти все, но есть и отказы от вакцинации. Задача медиков рассказать о возможных последствиях.
Главный врач мурманской городской детской консультативно-диагностической поликлиники Константин Шафиев: "В прошлый эпидсезон встречалось много детей с осложнениями, которые не были привиты. Это течение достаточно тяжелой пневмонии, вплоть до госпитализации в стационар и даже в реанимационное отделение".
В день в поликлинике прививают около 300 детей. Большая часть - работа выездных бригад в детские сады и школы. Привито уже 50 тысяч юных мурманчан. Хорошие темпы набрала и прививочная кампания среди взрослого населения. 77% от запланированного числа привито. Кроме врачебных кабинетов поликлиник во всех муниципалитетах области работают мобильные прививочные пункты. Например, в Кандалакше, в рамках трехчасовой акции, прививку сделали практически полсотни горожан.
В ходе кампании негативной реакции на вакцину не было. Возможно легкое недомогание в первые дни после прививки. Но медики уверяют, она избавит от тяжелого течения сезонных болезней и их последствий.   
Опасный вирус уже наступает, уровень заболевания ОРВИ и гриппом в некоторых регионах России уже вырос, но сделать защитную прививку еще можно. Вакцинация продлится до 3 ноября.


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