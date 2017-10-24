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24.10.2017 18:35

Микрочип - по букве закона. "Краснокнижным" обитателям Мурманского океанариума вживили специальные устройства

Любовь Дубова.

Микрочип - по букве закона. "Краснокнижным" обитателям Мурманского океанариума вживили специальные устройства. Напомним, летом предприятие проверила прокуратура. Установила нарушение. Дело отправило в суд. Он постановил назначить директору штраф в размере 15 тысяч рублей за нечипированных тюленей. Процедуру не совсем приятную для ластоногих артистов в океанариуме уже провели. Устройства вживили Даше, Варе, Живе и Филе.
Директор океанариума г. Мурманска Ирина Коротыш: "Животным это доставило боль, все-таки это  болезненная процедура. Какое-то время животные даже не выходили кушать - стресс. Но со временем, с любовью и лаской, все прошло".
Сегодня питомцы чувствуют себя хорошо. В океанариуме началась подготовка ко дню рождения тюленя Фили. 10 ноября ему исполнится 30 лет. Уже известно, что в подарок он получит щедрую порцию любимой трески. Впереди и самое "жаркое" время - новогодние праздники. Сейчас коллектив занят разработкой сценария представления.



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