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24.10.2017 18:30

В Мурманске в одном из жилых дворов состоялся плановый рейд по проверке деятельности УК

Наталия Бурдина.

Во дворе на Карла Либкнехта-23 в Мурманске растет свалка. В палисаднике - стеклянные бутылки и прочий мусор. Чьих это рук дело - еще предстоит выяснить. Но убирать придомовую территорию - задача управляющей компании. И ее призовут к ответственности. Таков итог планового рейда специальной комиссии. Впервые от мурманского депутатского корпуса в нем приняла участие Ирина Ускова.
Депутат Совета депутатов г. Мурманска Ирина Ускова: "Это действенная мера. Во-первых, это встреча с жителями города Мурманска, это выяснение - насколько они удовлетворены работой управляющих компаний. А потом, у нас, как у депутатов горсовета, этот вопрос постоянно на контроле, к нам обращаются жители города Мурманска и задают вопросы - почему лампочки не горят или почему благоустройство недостаточно. Это очень важно".
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