Патриотический размах В окрестностях Оленегорска состоялся самый масштабный за всю историю молодежный слёт "В одном строю с Победой"

Яков Осетров.

"В одном строю с Победой". Слёт молодежи, посвященный годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Мероприятие - в окрестностях Оленегорска. На реке Куреньга. Седьмое и самое масштабное.

Центральное событие слёта - игра, основанная на реконструкции фактов, которые важно помнить. 1941 год. Уже через неделю после начала войны враг начал наступление на Северном направлении, планируя захватить Мурманск, Кандалакшу, Кировскую железную дорогу, затем весь Кольский полуостров. Артобстрелы. Бомбардировщики. Сухопутные дивизии противника.

Руководитель ВПК "Рать", г. Североморск Дмитрий Иванов: "Ребята ощутили ту степень накала боевых действий, природы, все трудности и тяготы, которые были с этим связаны".

В игре - почти как в реальности. Боевые операции. Умение выживать, в суровых условиях зимнего леса. Ребята демонстрируют походно-туристические и оборонно-спортивные навыки, азы первой медицинской помощи.

Врач (г. Мурманск) Светлана Стадник: "Я всё время молю Бога, чтобы моя аптечка пригодилась только на заклеивание ботинок и мелких ран".

Разнообразна была соревновательная программа. Каждый час - занят интересными делами. Работали игротехники. Волонтёры.

Руководитель проекта "В одном строю с Победой", заведующая сектором по работе с детьми и молодёжью ЦКиД "Полярная звезда" (Оленегорск) Татьяна Вялая: "Слёт начинает работать на главную цель и является действительно уникальной, единственной площадкой на территории Мурманской области".

Итоги: немецко-финские войска понесли огромные потери, перешли к обороне и отступлению. Это приблизило Победу. Накануне игры известный поисковик Михаил Орешета нашёл полевые записи женщины - бойца зенитной батареи, которая воевала именно здесь. И родилась новая идея.

Председатель Мурманского областного отделения ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Михаил Орешета: "Сам Бог велел нам в следующем году вот здесь, на взгорке, поставить какой-то памятный знак, чтобы это работало постоянно. Уголок-то божий, очень красивый и овеянный славой людей, которые здесь воевали".

В 2018, с первым снегом, слёт снова соберется здесь же, на берегах Куреньги.







