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25.10.2017 09:10

В столице Заполярья состоялось заседание Общественного совета при министерстве социального развития Мурманской области

Яков Осетров.

В этом году членами совета было проверено 17 учреждений социальной сферы. Предложения и пожелания учитываются профильным министерством. В том числе и при составлении планов финансирования. В приоритете - создание доступной среды, комфортных условий для получателей помощи. В перспективе планируется уделять больше внимания негосударственным организациям, оказывающим соцуслуги.
Первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева: "Мы с вами смотрим и знаем о таких печальных событиях в других субъектах РФ, когда горят частные пансионаты и выясняется, что они даже не включены в реестр поставщиков соцуслуг. Они оказывают их нелегально. И это небезопасно для получателей услуг. В Мурманской же области данная ситуация находится под жесточайшим контролем".



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