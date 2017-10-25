Атомный ледокол "Сибирь" ждет новый этап - достройка на воде

Елена Белкина.

Атомный ледокол "Сибирь" достроят на воде. Его отбуксировали к набережной Балтийского завода и поставили рядом с атомоходом "Арктика". Напомним, в сентябре первое серийное судно такого проекта торжественно спустили на воду. Срок сдачи "Сибири" - 2020 год. Атомоходы новой серии будут обеспечивать круглогодичную навигацию по Севморпути и транспортировку нефти и газа. Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" планируют сдать в середине 2019 года, второй серийный атомоход "Урал" в ноябре 2021 года.







