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25.10.2017 08:50

В региональном парламенте продолжается работа над законопроектами, которые связаны с подготовкой областного бюджета на следующий год

Любовь Дубова.

В повестке очередного заседания комитета по бюджету, финансам и налогам блок вопросов о налогах. В частности они связаны с определенными льготами для предприятий. Цель поправок - привлечь инвестиции в Мурманскую область. Депутаты также рассмотрели изменения в госпрограмму "Управление финансовыми ресурсами региона". Она напрямую связана с главным финансовым документом.
Председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам (фракция "Единая Россия") Борис Пищулин: "Мы уже предварительно проанализировали и такие важные показатели для области - как соотношение объема госдолга к собственным доходам областного бюджета, мы отмечаем положительную динамику его снижения. Если в 2014 году это отношение составляло 55%, в текущем году оно будет около 40%".
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