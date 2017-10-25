В Кандалакше появится социальная гостиница для людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации

Елена Ямаш.

В Кандалакше появится приют для бездомных. С такой инициативой к властям муниципалитета вышли руководители региональной благотворительной общественной организации "Наш дом". Социальная гостиница для людей находящихся в трудной жизненной ситуации. Здесь им помогут восстановить документы, трудоустроиться, справиться со сложностями, которые ждут их в процессе адаптации к новой жизни.

Президент РБОО "Наш дом" Сергей Пророков: "Мы сотрудничаем с местным комплексным центром социального обслуживания населения. У нас стоял вопрос с помещением, нам предложили помещение, администрация пошла навстречу, поэтому в Кандалакше. Здесь очень много нуждающихся, которые также обращаются в комплексный центр социального обслуживания населения. Вот, готовы помогать".







