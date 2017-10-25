"Стоп, грипп!" В Заполярье стартовала региональная акция

Андрей Зайцев.

В Мурманской области стартовала региональная акция "Стоп, грипп!" в рамках партийного проекта "Единой России" "Здоровое будущее". Первая площадка - строительный колледж в Мурманске. Представители минздрава и учреждений здравоохранения рассказали студентам о необходимости профилактики данного заболевания, где самая важная роль отводится личной гигиене. После короткой, но содержательной лекции все желающие студенты прошли вакцинацию. Акция "Стоп, грипп!" запланирована именно в высших и средних учебных заведениях региона не случайно.

Региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Здоровое будущее", главный врач ГОБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" Евгений Тарбаев: "Процент привитости студентов в нашем регионе, он довольно низкий. Сейчас они стали взрослыми. Но, к сожалению, некоторые взрослыми стали только по паспорту. А ведь совсем скоро они будут отвечать не только за своё здоровье, но и за здоровье своих детей".







