Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
25.10.2017 08:30

"Стоп, грипп!" В Заполярье стартовала региональная акция

Андрей Зайцев.

В Мурманской области стартовала региональная акция "Стоп, грипп!" в рамках партийного проекта "Единой России" "Здоровое будущее". Первая площадка - строительный колледж в Мурманске. Представители минздрава и учреждений здравоохранения рассказали студентам о необходимости профилактики данного заболевания, где самая важная роль отводится личной гигиене. После короткой, но содержательной лекции все желающие студенты прошли вакцинацию. Акция "Стоп, грипп!" запланирована именно в высших и средних учебных заведениях региона не случайно.
Региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Здоровое будущее", главный врач ГОБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" Евгений Тарбаев: "Процент привитости студентов в нашем регионе, он довольно низкий. Сейчас они стали взрослыми. Но, к сожалению, некоторые взрослыми стали только по паспорту. А ведь совсем скоро они будут отвечать не только за своё здоровье, но и за здоровье своих детей".



← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.59
Евро = 67.69
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.