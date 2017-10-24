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24.10.2017 16:45

Сегодня региональный Программно-целевой совет рассмотрел основные параметры областного бюджета на 2018 год с учетом изменения объемов финансирования государственных программ

Елена Белкина.

В этом году расширены полномочия рабочих групп и состав самого совета. В него дополнительно включены еще 5 депутатов Мурманской областной Думы. Работа над бюджетом подходит к концу. В его основу положен базовый прогноз социально-экономического развития региона. Впервые в него включены 2 проекта, отобранных советом по проектной деятельности - это здание детского технопарка "Кванториум" и мастер-план развития Терского поселения Териберка.  
Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Говоря о бюджете подчеркну, что перед регионом стоит задача безусловного выполнения первоочередных расходных обязательств, прежде всего, финансово обеспечения и выполнения Указов президента. Кроме того, мы должны работать в жестких рамках, установленных Минфином РФ в соглашениях по получению бюджетных кредитов и дотаций на выравнивание".
Дефицит бюджета - 3,2 миллиарда. Уровень государственного долга области почти 22 миллиарда, при этом 17 миллиардов из них- коммерческие кредиты. При выполнении условий федерального Минфина и подписания с ним соглашения 1 января 2018 года будет проведена реструктуризация бюджетных кредитов.
Министр финансов Мурманской области Елена Дягилева: "Если ранее мы планировали на следующий год в соответствии с графиком 4,4 миллиарда рублей, то теперь мы должны вернуть 0,4 миллиарда рублей. То есть, это считается Минфином России как бюджетный эффект региона".
Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Наша сегодня основная задача - обеспечивать высокую устойчивость бюджета, нацелить все органы власти на эффективное использование средств, соблюдение баланса между социальными обязательствами и инициативами, направленными на развитие экономики нашего региона".
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