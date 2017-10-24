Сотрудничество службы занятости населения Мурманской области и МАГУ обсудили на встрече руководители учреждений

В Мурманском арктическом государственном университете состоялась встреча председателя Комитета по труду и занятости населения Константина Бережного и первого проректора вуза Ирины Шадриной.



Основной темой встречи стало создание на базе МАГУ Арктического ресурсного кадрового центра и сотрудничество региональной службы занятости и опорного вуза Мурманской области.



Константин Бережный подчеркнул значимость создания в Мурманской области Арктического ресурсного кадрового центра, деятельность которого будет способствовать расширению партнерских связей органов власти, вуза, предприятий региона в определении востребованных направлений образовательной деятельности и организации трудоустройства выпускников.



/ Комитет по труду и занятости населения Мурманской области /