Более 260 юных северян приняли участие в областном военно-патриотическом слёте молодёжи «В одном строю с Победой»

В Оленегорске, на берегу реки Куреньга, прошёл VII региональный оборонно-спортивный, военно-патриотический слёт молодёжи «В одном строю с Победой».



Мероприятие было посвящено 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и 75-й годовщине образования 361-го зенитно-ракетного полка ПВО. В нём приняли участие более 260 ребят со всей Мурманской области – представители молодежных объединений, военно-патриотических клубов, учащиеся и студенты.



Программа слёта было очень насыщенной. В первый день состоялся торжественный митинг и открытие слёта, ребята обустраивали территорию стоянки лагеря и устанавливали бивуаки.



За время слёта участники посетили множество мастерских под открытым небом. На мастер-классе по владению старинными видами оружия ребята познакомились с выставкой доспехов и оружия, показательными выступлениями членов клуба военно-исторической реконструкции «Мидгард». Участники слёта посетили тренинги на взаимодействие и сплочение команды, мастер-класс по самообороне и рукопашному бою.



Ребяьа погрузились в военно-патриотическую игру, прошли курс общей физической подготовки, преодолевали препятствия во время выполнения сложных заданий при прохождении «Верёвочного городка». Были организованы просмотры документальных фильмов о войне из цикла «Неизвестная война», работала полевая библиотека, состоялась встреча с краеведом Михаилом Орешетой. В рамках слёта были подведены итоги областной Вахты Памяти и акция «Свеча памяти». На месте стоянки лагеря прошёл экологический десант по сбору мусора.



Организатором мероприятия выступил Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе, Мурманский Областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, Центр культуры и досуга «Полярная Звезда». Партнером мероприятия стал комитет по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.





/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /





