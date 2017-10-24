Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
24.10.2017 14:40

Более 260 юных северян приняли участие в областном военно-патриотическом слёте молодёжи «В одном строю с Победой»

В Оленегорске, на берегу реки Куреньга, прошёл VII региональный оборонно-спортивный, военно-патриотический слёт молодёжи «В одном строю с Победой».

Мероприятие было посвящено 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и 75-й годовщине образования 361-го зенитно-ракетного полка ПВО. В нём приняли участие более 260 ребят со всей Мурманской области – представители молодежных объединений, военно-патриотических клубов, учащиеся и студенты.

Программа слёта было очень насыщенной. В первый день состоялся торжественный митинг и открытие слёта, ребята обустраивали территорию стоянки лагеря и устанавливали бивуаки.

За время слёта участники посетили множество мастерских под открытым небом. На мастер-классе по владению старинными видами оружия ребята познакомились с выставкой доспехов и оружия, показательными выступлениями членов клуба военно-исторической реконструкции «Мидгард». Участники слёта посетили тренинги на взаимодействие и сплочение команды, мастер-класс по самообороне и рукопашному бою.

Ребяьа погрузились в военно-патриотическую игру, прошли курс общей физической подготовки, преодолевали препятствия во время выполнения сложных заданий при прохождении «Верёвочного городка». Были организованы просмотры документальных фильмов о войне из цикла «Неизвестная война», работала полевая библиотека, состоялась встреча с краеведом Михаилом Орешетой. В рамках слёта были подведены итоги областной Вахты Памяти и акция «Свеча памяти». На месте стоянки лагеря прошёл экологический десант по сбору мусора.

Организатором мероприятия выступил Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе, Мурманский Областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, Центр культуры и досуга «Полярная Звезда». Партнером мероприятия стал комитет по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.


/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.47
Евро = 67.56
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.