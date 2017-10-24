Городской картой поддержки смогут пользоваться еще больше мурманчан

Любовь Дубова.

В ближайшее время ее получат и студенты. Соглашение об участии в социальной программе с администрацией Мурманска сегодня подписали руководители МАГУ и МГТУ. Это сразу расширило число возможных участников проекта на несколько тысяч человек. В него попали все студенты "бюджетники" очной формы обучения.

Первый проректор Мурманского арктического государственного университета Ирина Шадрина: "Это была обоюдная инициатива, поскольку ситуация складывается таким образом, что студенты, особенно МАГУ, который является сейчас опорным вузом, конечно студентов нужно было поддерживать".

Ректор Мурманского государственного технического университета Сергей Агарков: "Вот этот проект как раз является очень хорошим примером такого взаимодействия. Когда общий социально значимый проект распространяется на ту категорию молодых людей, которые являются очень важными для нашего города, развития региона, это очень правильный подход".

Напомним, "Городская карта поддержки" запущена в 2011 году. Она пришла на смену нескольким социальным программам. Таких как "дешевый хлеб" и "дешевое молоко". Список льготных товаров сейчас расширен в разы. В нем не только продукты питания, а также другие востребованные товары и услуги. Проект поддерживают более 30 компаний. Теперь картой смогут пользоваться не только льготные категории мурманчан, но и студенты.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Сегодняшнее подписание действительно в большой степени значимое, потому что сегодня мы говорим о поддержке студентов. Мы понимаем, что студенты, которые учатся на бюджете, это — во-первых, люди, которые хорошо учатся. Во-вторых, понятно, что студенты нуждаются в такой поддержке. Подписание договора с вузами говорит о том, что наши студенты будут получать еще вот такую поддержку. Это очень хорошо".