Члены Общественного совета при УФСИН с рабочим визитом посетили зеленоборскую колонию-поселение

Члены Общественного совета при УФСИН России по Мурманской области с рабочим визитом побывали в колонии-поселении №20, расположенной в посёлке Зеленоборский. Целью данного планового выезда стало ознакомление представителей общественности с функционированием учреждения после изменения вида режима с общего на колонию – поселение.



В сопровождении начальника КП-20 Дмитрия Тарасова и помощника начальника УФСИН по правам человека в УИС Бориса Чернова члены Совета, среди которых были представители общественных организаций, средств массовой информации и Русской Православной Церкви, провели обход основных объектов учреждения и побеседовали с осужденными, отбывающими наказание в колонии-поселении, на предмет соблюдения их прав.



На сегодняшний день в КП-20 содержится 66 осужденных, 19 из которых женщины. Для их раздельного размещения сформировано 2 отряда с комнатной системой проживания.



Гости учреждения ознакомились с жилыми и хозяйственными помещениями отрядов, положительно отметив созданные бытовые условия для осуждённых женщин.



Кроме того, представители общественности посетили православную часовню, где проводятся богослужения священнослужителем, окормляющим прихожан данного учреждения, библиотеку, спортивный зал и несколько объектов производственной зоны.



Особое внимание гостей привлекла швейная, художественная мастерская и парикмахерская, услугами которых уже сейчас пользуются жители посёлка. Оценив уровень мастерства одной из осуждённых-художниц, председатель Общественного совета Николай Богданов пообещал передать в учреждение для неё набор масляных и акварельных красок.



По мнению Николая Богданова, в учреждении с момента изменения режима произошло много перемен. Потребовалось провести объемную работу: пришлось перестраивать корпуса, создавать новые жилые места, появились дополнительные участки для работы осужденных.



Работа по становлению учреждения продолжается. Многое ещё предстоит сделать как в коммунально-бытовом плане, так и в вопросе развития производственного сектора. Руководитель колонии-поселения пригласил представителей общественности приехать в учреждение через год, чтобы наглядно увидеть все позитивные изменения.



/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/



