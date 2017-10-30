30 октября – День моряка-надводника

Дорогие моряки-североморцы!

Поздравляем вас с Днем моряка-надводника!



30 октября 1696 года считается датой рождения регулярного Российского флота, а с марта 1996-го это еще и День моряка-надводника. В надводном флоте, на легендарных фрегатах и барках, крейсерах и броненосцах рождались и крепли наши славные морские традиции.



В годы Великой Отечественной войны нашему флоту пришлось выдержать тяжелые испытания. Огромный вклад в общее дело победы над фашистами внесли моряки самого молодого – Северного флота.



Высокая выучка личного состава, грамотное использование боевых возможностей современных комплексов вооружений, бдительное несение боевой службы и боевого дежурства, верность Андреевскому флагу и военной присяге – эти качества отличают наших моряков-надводников. Они особенно востребованы сегодня, когда идет техническое переоснащение и обновление флота.



Спасибо вам за вашу нелегкую ратную службу, за бессонные дежурства и штормовые вахты, за наше мирное небо!



Дорогие друзья! От всей души желаем вам семь футов под килем, богатырского здоровья, успехов в службе, мира и счастья вашим семьям!





Губернатор Мурманской области Марина Ковтун



Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой



Главный федеральный инспектор

по Мурманской области Алексей Маяков