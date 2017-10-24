Покорить вершины профмастерства. Кольский транспортный колледж готовится к конкурсу "WorldSkills"

Анастасия Ярославская.

Передовые технологии Кольского транспортного колледжа сегодня оценила глава региона Марина Ковтун. 8 обучающих программ - все по ремонту и обслуживанию автомобилей. Как раз сейчас - отборочные состязания на право участия в региональном этапе "WorldSkills". Из 96 студентов, решившихся в этом году попробовать свои силы, осталась пятерка сильнейших. Конкурсантам сегодня пришлось за два часа найти в автомобиле 68 поломок. Имя победителя обещают назвать уже на этой неделе, но кто бы им ни был - на областном чемпионате "Молодых профессионалов" колледж, несмотря на высокую конкуренцию, рассчитывает только на золото. В конце концов, именно он получил аккредитацию "WorldSkills" первым и пока единственным в регионе.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Хорошая новость - вчера наши девочки из Кандалакши привезли призовое место, которое они получили в Абу-Даби. Это четко демонстрирует качество нашего обучения в колледжах Мурманской области - то, что мы на правильном пути. Ну, а то, как преобразовался вот этот транспортный Кольский колледж, какой популярностью он пользуется среди молодежи, какая техника здесь используется для подготовки кадров говорит о том, что и по оснащению наши учебные заведения могут конкурировать не только с себе подобными в России, но и за рубежом".