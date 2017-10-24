Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
24.10.2017 13:55

Покорить вершины профмастерства. Кольский транспортный колледж готовится к конкурсу "WorldSkills"

Анастасия Ярославская.

Передовые технологии Кольского транспортного колледжа сегодня оценила глава региона Марина Ковтун. 8 обучающих программ - все по ремонту и обслуживанию автомобилей. Как раз сейчас - отборочные состязания на право участия в региональном этапе "WorldSkills". Из 96 студентов, решившихся в этом году попробовать свои силы, осталась пятерка сильнейших. Конкурсантам сегодня пришлось за два часа найти в автомобиле 68 поломок. Имя победителя обещают назвать уже на этой неделе, но кто бы им ни был - на областном чемпионате "Молодых профессионалов" колледж, несмотря на высокую конкуренцию, рассчитывает только на золото. В конце концов, именно он получил аккредитацию "WorldSkills" первым и пока единственным в регионе.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Хорошая новость - вчера наши девочки из Кандалакши привезли призовое место, которое они получили в Абу-Даби. Это четко демонстрирует качество нашего обучения в колледжах Мурманской области - то, что мы на правильном пути. Ну, а то, как преобразовался вот этот транспортный Кольский колледж, какой популярностью он пользуется среди молодежи, какая техника здесь используется для подготовки кадров говорит о том, что и по оснащению наши учебные заведения могут конкурировать не только с себе подобными в России, но и за рубежом".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.47
Евро = 67.56
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.