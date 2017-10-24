В столице Заполярья проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход»

Всю текущую неделю во всех округах города проводится профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения пешеходами и водителями.

За 9 месяцев в г. Мурманске в ДТП пострадали 83 пешехода, 4 человека погибли (всего 81 ДТП).

В большинстве происшествий (60) усматривается вина водителей, которым важно помнить о необходимости заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами, а в условиях ранних сумерек и полярной ночи, при гололеде и осадках быть особенно внимательными при проезде перекрестков, пешеходных переходов и движению в дворовой зоне (где произошла большая часть ДТП с пешеходами), а также поторопиться со сменой летней резины на зимнюю.

Пешеходам напоминаем о том, что переходить проезжую часть необходимо только в местах, разрешенных ПДД, а не в удобных и привычных.

Перед переходом необходимо убедиться, что водители вас увидели и пропускают, не торопиться, не пересекать дорогу бегом, не выходить из-за препятствий перед близко идущим транспортом.

И настоятельно просим позаботиться о наличии светоотражателей на одежде и аксессуарах.