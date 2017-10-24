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24.10.2017 15:20

Победители регионального этапа представят Мурманскую область на Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве

Завершился чемпионат Мурманской области «Абилимпикс» 2017 – региональный этап Национального конкурса профессионального мастерства среди людей с инвалидностью. Его организаторами выступили Министерство образования и науки Мурманской области и региональный центр развития движения «Абилимпикс».

В каждой из 14 компетенций регионального чемпионата определены победители, которые в декабре 2017 года представят Мурманскую область на III Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве.

Церемонию награждения предвосхитили мероприятия, организованные совместно с Комитетом по труду и занятости населения Мурманской области, работодателями, образовательными и общественными организациями.

Общественные организации инвалидов и образовательные организации представили выставку творчества своих воспитанников и обучающихся. Преподаватели и мастера производственного обучения совместно с учащимися провели мастер-классы. Комитет по труду и занятости населения Мурманской области совместно с муниципальными центрами занятости организовал ресурсную площадку «Двигаясь навстречу» и ярмарку вакансий.

Имена победителей и призеров чемпионата были оглашены на торжественной церемонии закрытия, которая состоялась в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия».

В церемонии награждения приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк и министр образования и науки региона Наталия Карпенко.

Все победители и призеры чемпионата получили дипломы, медали и памятные подарки от социальных партнеров и спонсоров.

Официальными спонсорами регионального чемпионата стали: Мурманский хлебозавод ОАО «Хлебопек», кинопредприятие «Мурманск» и Кольская АЭС.

Список победителей и призеров регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» – 2017 опубликован на сайте Министерства образования и науки Мурманской области.



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