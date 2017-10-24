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24.10.2017 17:40

В областном центре пройдет благотворительный сбор макулатуры

27 октября организация «Природа и Молодежь» объявляет благотворительную акцию по сбору макулатуры. Сбор пройдет в офисе ПиМ по адресу пр. Кольский 110-а, офис 3-31.

Традиционное мероприятие по сбору бумаги и картона оказалось весьма знаковым:  с 15 октября по 15 ноября 2016 в России проходит масштабная экологическая акция по сбору макулатуры в офисах «ЗЕЛЁНАЯ ПЯТНИЦА». Акция приурочена сразу к двум экологическим праздникам: Международный День без бумаги (27 октября), и Всемирный День вторичной переработки, который ежегодно проводится по всему миру 15 ноября.

Как сделать столько символичный сбор макулатуры еще полезнее? Сделать его благотворительным!  Деньги, вырученные за продажу макулатуры (1 рубль за 1 кг) будут переданы фонду помощь бездомным животным «Путеводная звезда». Кстати, результат прошлой благотворительной акции (9-10 марта 2017 г.) – 5,5 тонн макулатуры за два дня – до сих пор остается рекордом!

Какую макулатуру можно приносить?

Важно! ПиМ принимает ТОЛЬКО книги, газеты, журналы, буклеты, листы A4, картонные коробки, рекламные листовки, упаковки из-под сухих продуктов или косметических средств. Убедительная просьба упаковывать макулатуру в коробки или перевязывать веревкой/скотчем.

НЕ ПРИНИМАЕМ: горелую, мокрую бумагу и картон, измельченную в шредере бумагу, бумагу, испачканную химическими веществами и маслами, коробки с жирными пятнами (из-под пиццы или полуфабрикатов), яичные лотки, втулки от туалетной бумаги, чеки, салфетки.

Данные требования обусловлены общими правилами сбора макулатуры.

/МОМОЭО «Природа и Молодежь»/
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