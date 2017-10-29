29 октября – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

Уважаемые работники автотранспорта, водители автобусов и троллейбусов, кондукторы, механики и все сотрудники пассажирских транспортных предприятий!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!



Автомобильный транспорт – важнейшая составляющая транспортной системы страны, на долю которой приходится больше половины грузовых и пассажирских перевозок. Сегодня без автотранспорта немыслимы не только стабильное функционирование национальной экономики, но и повседневная жизнь миллионов россиян.



С развитием автомобильной инфраструктуры роль отрасли растет с каждым годом. При этом особое значение приобретают добросовестность, дисциплинированность, уважение ко всем участникам движения. Ведь общество доверяет вам не только сохранность ценных грузов, но здоровье и жизни пассажиров всех возрастов от мала до велика.



Дорогие друзья! Каждый день в любую погоду в суровых климатических условиях Заполярья вы доставляете грузы и людей в самые отдаленные уголки Мурманской области. Спасибо вам за ваш самоотверженный нелегкий труд, очень нужный всем нам.



От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе и счастливого пути!





Губернатор Мурманской области Марина Ковтун



Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой



Главный федеральный инспектор

по Мурманской области Алексей Маяков



