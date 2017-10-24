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24.10.2017 17:30

Муниципалитетам региона предоставлены субвенции на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных

Комитет по ветеринарии Мурманской области предоставил муниципалитетам субвенции на сумму 583373,01 руб. на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Комитет по управлению имуществом администрации города Апатиты

100 413,94

Финансовое управление администрации муниципального образования Печенгский район (гп Никель)

84 565,00

Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск

286 220,00

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска»

53 629,07

Управление финансов администрации Кольского района (сп Ура-Губа)

58 545,00



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