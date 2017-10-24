Муниципалитетам региона предоставлены субвенции на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных

Комитет по ветеринарии Мурманской области предоставил муниципалитетам субвенции на сумму 583373,01 руб. на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных.
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Комитет по управлению имуществом администрации города Апатиты
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100 413,94
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Финансовое управление администрации муниципального образования Печенгский район (гп Никель)
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84 565,00
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Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск
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286 220,00
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Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска»
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53 629,07
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Управление финансов администрации Кольского района (сп Ура-Губа)
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58 545,00