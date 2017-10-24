Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
24.10.2017 17:50

В Мурманской областной научной библиотеке состоялась лекция из цикла «Край, в котором я живу»

В Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоялась новая встреча в рамках лектория «Край, в котором я живу».

Лекция была посвящена болезням растений в лесу, в городе и на даче, а также методам помощи зеленым насаждениям. Участники лектория встретились с научными сотрудниками Кольского научного центра Ольгой Викторовной Петровой и Людмилой Георгиевной Исаевой. Они рассказали о грибах, насекомых, вредителях и болезнях деревьев и кустарников, о методах борьбы с ними, а также ответили на вопросы собравшихся.
Елена Алексеевна Кочуркина, начальник управления экологии и природопользования Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области рассказала северянам об ответственности за нанесение вреда зеленым насаждениям и компенсационных посадках за удаление деревьев.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.47
Евро = 67.56
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.