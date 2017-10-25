День библиотек Печенгского района в Мурманской областной научной библиотеке

В рамках проекта «Дни муниципальных библиотек региона в Областной научной библиотеке» свое культурное многообразие представит Печенгский район. Район находится на северо- западе Мурманской области. С одной стороны он примыкает к норвежской границе, а с другой – граничит с Финляндией. Административным центром района является поселок Никель.



С историей и достопримечательностями Печенгского района участников встречи познакомит видеоролик «За чудесами на край света» и интерактивная карта «69 чудес и необыкновенных мест Кольского Севера».

Творчество печенгских умельцев будет представлено на декоративно-прикладной выставке «Тепло рук мастеров». Гости из Печенги проведут различные мастер-классы, познакомят с экспонатами музейной экспозиции Печенгского межпоселенческого библиотечного объединения, расскажут о работе библиотек Печенгского района и сотрудничестве с Норвегией и Финляндией.

В мероприятии примут участие специалисты Дворца культуры «Октябрь» и члены литературного объединения «Воарье Ланнь» («Северный городок») из Заполярного.



Проект «Дни муниципальных библиотек региона в Областной научной библиотеке» направлен на раскрытие культурного потенциала Кольского полуострова и посвящен 80-летию Мурманской области. Принять участие в мероприятии могут все мурманчане.



26 октября, 15:00 Конференц-зал, 3 этаж;



/Мурманская областная научная библиотека/