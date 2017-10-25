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25.10.2017 10:45

День библиотек Печенгского района в Мурманской областной научной библиотеке

В рамках проекта «Дни муниципальных библиотек региона в Областной научной библиотеке» свое культурное многообразие представит Печенгский район. Район находится на северо- западе Мурманской области. С одной стороны  он примыкает к норвежской границе, а с другой – граничит с Финляндией. Административным центром района является поселок Никель.

С историей и достопримечательностями Печенгского района участников  встречи познакомит видеоролик «За чудесами  на край света» и интерактивная карта «69 чудес и необыкновенных мест Кольского Севера».
Творчество печенгских умельцев будет представлено на декоративно-прикладной выставке «Тепло рук мастеров». Гости из Печенги проведут различные мастер-классы, познакомят с экспонатами музейной экспозиции Печенгского межпоселенческого библиотечного объединения,  расскажут о работе  библиотек Печенгского района и сотрудничестве с Норвегией и Финляндией.
В мероприятии примут участие специалисты Дворца культуры «Октябрь» и члены литературного объединения «Воарье Ланнь» («Северный городок») из Заполярного.

Проект «Дни муниципальных библиотек региона в Областной научной библиотеке» направлен  на раскрытие культурного потенциала Кольского полуострова и посвящен 80-летию Мурманской области. Принять участие в мероприятии могут все мурманчане.

26 октября, 15:00  Конференц-зал, 3 этаж;

/Мурманская областная научная библиотека/
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