«Небесная механика без единой формулы». Лекция популяризатора космонавтики Филиппа Терехова в Мурманске

27 октября 2017 года на базе областного центра дополнительного образования «Лапландия», в рамках проекта ИЦАЭ «Энергия науки» пройдет лекция популяризатора космонавтики Филиппа Терехова (г. Уфа) «Небесная механика без единой формулы». Посетить эту интереснейшую лекцию может каждый желающий.

Физика орбитальных полетов — штука не интуитивная. Иногда надо затормозить, чтобы догнать, или тратить топливо, разгоняясь, чтобы зависнуть. То, как летают спутники или пилотируемые корабли, не всегда понятно, а чтобы попробовать самому стать виртуальным пилотом, нужно решиться преодолеть довольно высокий порог вхождения. Лекция попытается решить две задачи: просто и понятно объяснить, как летают космические аппараты, и облегчить процесс превращения в виртуального космического пилота.



Начало лекции – 13.00 (зрительский зал).



/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/