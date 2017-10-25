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25.10.2017 14:45

«Небесная механика без единой формулы». Лекция популяризатора космонавтики Филиппа Терехова в Мурманске

27 октября 2017 года на базе областного центра дополнительного образования «Лапландия», в рамках проекта ИЦАЭ «Энергия науки» пройдет лекция популяризатора космонавтики Филиппа Терехова (г. Уфа) «Небесная механика без единой формулы». Посетить эту интереснейшую лекцию может каждый желающий.
Физика орбитальных полетов — штука не интуитивная. Иногда надо затормозить, чтобы догнать, или тратить топливо, разгоняясь, чтобы зависнуть. То, как летают спутники или пилотируемые корабли, не всегда понятно, а чтобы попробовать самому стать виртуальным пилотом, нужно решиться преодолеть довольно высокий порог вхождения. Лекция попытается решить две задачи: просто и понятно объяснить, как летают космические аппараты, и облегчить процесс превращения в виртуального космического пилота.

Начало лекции – 13.00 (зрительский зал).

/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/
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