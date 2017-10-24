Осенняя сессия областной очно-заочной Школы экскурсовода пройдет в Мурманске

С 31 октября по 1 ноября 2017 года учащиеся образовательных организаций Мурманской области примут участие в первой (осенней) сессии областной очно-заочной Школы экскурсовода. Главная цель школы - вовлечение детей в общественно полезную научно-исследовательскую деятельность по изучению, охране и популяризации историко-культурного и природного наследия родного края средствами краеведения и музейного дела. В программу сессии включены лекционно-практические занятия, которые пройдут на базах Центра «Лапландия», ФГБОУ ВО ««Мурманский арктический государственный университет», а также Мурманского областного краеведческого музея.



/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/