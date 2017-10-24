В Заполярье подвели итоги реорганизации системы здравоохранения в Мурманской области

19 октября 2017 года состоялось заседания комиссии Общественной палаты Мурманской области по вопросам социальной сферы и делам ветеранов.

На заседании был рассмотрен вопрос о промежуточных итогах реорганизации системы здравоохранения в Мурманской области.

В заседании приняли участие первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Москвин Роман Васильевич и главные врачи мурманских городских поликлиник № 1 и № 2 Агеев Сергей Михайлович и Ортикова Инна Борисовна.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области