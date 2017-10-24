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24.10.2017 12:20

В рамках VI Мурманской международной деловой недели состоится выездная сессия Петербургского международного экономического форума

В Правительстве Мурманской области состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению VI Мурманской международной деловой недели под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина.

Члены организационного комитета доложили о ходе подготовки мероприятий, проводимых в рамках VI ММДН. Было отмечено, что впервые в рамках Мурманской международной деловой недели состоится выездная сессия Петербургского международного экономического форума «Регионы России: новые точки роста. Арктическим курсом», организатором которой выступает Фонд «Росконгресс» совместно с Российским экспортным центром, Агентством стратегических инициатив и Правительством Мурманской области. Выездная сессия состоится 15 ноября.

Председатель организационного комитета – первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин подчеркнул, что основная тематика выездной сессии ПМЭФ, проводимой в Мурманске, будет ориентирована на рассмотрение предложений, направленных на социально-экономическое развитие арктических территорий России.

Кроме того, организационным комитетом поддержано предложение ПАО «Норникель» стать партнером VI ММДН, а также утвержден перечень информационных партнеров Деловой недели.

С подробной информацией о проводимых мероприятиях в рамках VI ММДН можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Мурманской области.

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