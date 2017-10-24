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24.10.2017 16:30

В Мурманске полицейскими установлен подозреваемый в краже денежных средств со счета банковской карты

В дежурную часть обратилась 53-летняя пенсионерка с заявлением о том, что со счета ее банковской карты похищены деньги в сумме 3 тысяч 500 рублей.

Женщина рассказала полицейским, что отсутствие денег на счете своей банковской карты заметила, когда увидела смс-сообщение о списании денежных средств. В банке ей пояснили, что денежные средства в сумме 3500 рублей, переводились на другой счет банковский карты, посредством использования услуги «мобильный банк».

Оперативники опросили потерпевшую и выяснили, что в хищении денежных средств имеются основания подозревать ее сына.

В ходе специальных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску был установлен 31-летний житель областного центра, ранее неоднократно судимый, в том числе и за кражи. Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Злоумышленник признался в совершении кражи. Воспользовавшись услугой «мобильный банк», он перевел денежные средства со счета матери на счет банковской карты своего знакомого. Подозреваемый сообщил, что его знакомый не знал о том, что он похищает денежные средства у матери. Знакомый обналичил денежные средства и передал ему при личной встрече.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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