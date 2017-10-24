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24.10.2017 11:45

"Единая страна - доступная среда" и "Детские сады - детям". В рамках двух партийных проектов в Заполярье стартовал мониторинг дошкольных учреждений

Любовь Дубова.

Первыми большую делегацию встречали в мурманском саду № 97. Здесь работает единственная во всем регионе группа для малышей с нарушением слуха.
Ранее утро - время занятий. Сегодня в расписании малышей "окружающий мир", Разговор - об осени. На вопросы педагога пятилетки отвечают наперебой. Не отстает от сверстников и Сева. Он новичок, перешел из компенсирующей группы. И уже хорошо освоился.
Воспитатель МАДОУ № 97 г. Мурманска Вита Захаренко: "Это не только желание родителей, у нас эта практика постоянно в детском саду. То есть не только Сева посещает инклюзивные занятия, но и другие дети из коррекционной группы".
Единственная в области группа для детей с нарушением слуха работает здесь практически 16 лет. В ней всего несколько воспитанников. С ними занимаются дефектологи, психологи и логопеды.
Заведующая МАДОУ № 97 г. Мурманска, председатель регионального Общественного совета проекта партии "Единая Россия" "Детские сады - детям" Галина Галыгина: "Эта группа у нас еще и круглосуточная, ведь привозят детей не только из города Мурманска, но из Колы, из Североморска. Поскольку дети остаются и живут в детском саду, конечно, у них должны быть самые лучшие условия".
Одно из любимых занятий - в интерактивной комнате - с песком. Через игру развивают творческие способности, и главное - речь. Оборудовали класс в прошлом году, благодаря областному гранту. В помощь педагогам - инфракрасная система усиления звука. Позволяет не повышать голос.
Учитель-дефектолог МАДОУ № 97 г. Мурманска Наталья Щепкина: "Могу уходить на любое расстояние от ребенка и он слышит звук ровной высоты, чистоты. Для преподавателя это хорошо, что не надо форсировать звук".
Председатель Мурманского регионального отделения Всероссийского общества глухих Виктор Нелепа: "Я сам ходил в массовый детский сад, я с пяти лет потерял слух, и были трудности в общении. И надеюсь, что дальше будет развиваться программа "Доступная среда" и программа образования в отношении инвалидов по слуху".
В сентябре в 97 детском саду открылся консультационный центр для родителей., где можно получить компетентные ответы, в том числе по воспитанию особенных детей.
Заместитель начальника отдела министерства образования и науки Мурманской области, региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Детские сады - детям"Ирина Шухат: "С родителями здесь могут работать и работают все специалисты, которые работают в детском саду, то есть это и логопед, и психолог, и дефектолог - в зависимости от того, какой вопрос у родителей возникает".
Сегодня во всей Мурманской области живет больше 4 тысяч детей с особенностями развития. Для них в системе образования создаются определенные условия. На сколько качественна эта работа предстоит выяснить мониторинговой группе.
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