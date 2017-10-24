Мурманская областная универсальная научная библиотека приглашает северян на творческую встречу с участниками литературного объединения «Воарье Ланнь»

26 октября в 15.30 в Мурманской областной универсальной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21А, 4 этаж, литературная гостиная) состоится творческая встреча «Мы друзья, поэзия, с тобой» с участниками литературного объединения «Воарье Ланнь» г. Заполярный.

В состав литературного объединения «Воарье Ланнь» («Северный Городок») входят не только самодеятельные поэты и прозаики, но и другие талантливые люди Печенгского района – самодеятельные художники и фотохудожники, музыкальные авторы и исполнители, скульпторы, резчики по дереву. На встрече мурманчане и гости города познакомятся с литературным сообществом Печенгской земли. Представители «Воарье Ланнь» расскажут о своем творческом союзе и литературных биографиях.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области