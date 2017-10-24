Сегодня - День подразделений специального назначения Вооруженных Сил России

День подразделений специального назначения (День спецназа) — профессиональный праздник военнослужащих подразделений специального назначения Вооруженных Сил России, отмечаемый ежегодно 24 октября. Началом истории частей специального назначения в России принято считать создание в 1918 году частей особого назначения — ЧОН. Подчинялись они ВЧК и предназначались для борьбы с басмачеством в Средней Азии и повстанцами на территории Российской Республики. В дальнейшем спецчастями располагал в основном ВЧК (НКВД, МГБ, КГБ). 24 октября 1950 года военный министр СССР маршал Советского Союза А.М. Василевский издал директиву, предписывающую сформировать до 1 мая 1951 года 46 рот специального назначения штатной численностью по 120 человек. Другими словами, был создан армейский спецназ. С течением времени структура и количественный состав армейского спецназа менялись не один раз, но суть его предназначения, в принципе, оставалась всегда одной и той же.

В настоящее время подразделения специального назначения — это военизированные формирования ФСБ, МВД, МО, МЧС, Минюста и других федеральных органов государственной власти (отряды, группы, усиленные группы), имеющие собственные условные наименования — «Альфа», «Вымпел», 604 Центр специального назначения внутренних войск МВД РФ (созданный на базе отрядов «Витязь» и «Русь»). Они предназначены для антитеррористических действий, действий по розыску и задержанию особо опасных и вооруженных преступников, ликвидации преступных групп, освобождению заложников и проведения других специальных операций. В свой профессиональный праздник спецназовцы заслуженно получают поздравления от руководства и награды за блестяще выполненные задачи. Традиционно в этот день проходят торжественные и праздничные мероприятия в данных подразделениях.

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