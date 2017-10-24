День Печенгского межпоселенческого библиотечного объединения в областной научной библиотеке

26 октября в 15.00 в Мурманской областной универсальной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21А, 3 этаж, конференц-зал) пройдет День Печенгского межпоселенческого библиотечного объединения.

В рамках проекта «Дни муниципальных библиотек региона в областной научной библиотеке» свое культурное многообразие представит Печенгский район. Участники встречи познакомятся с историей и достопримечательностями района с помощью видеоролика «За чудесами на край света» и интерактивной карты «69 чудес и необыкновенных мест Кольского Севера». Творчество печенгских умельцев будет представлено на декоративно-прикладной выставке «Тепло рук мастеров». Гости из Печенги проведут различные мастер-классы, познакомят с экспонатами музейной экспозиции, расскажут о работе библиотек Печенгского района.

Проект «Дни муниципальных библиотек региона в областной научной библиотеке» посвящен 80-летию Мурманской области и направлен на раскрытие культурного потенциала Кольского полуострова.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области