Сотрудники Госавтоинспекции Заполярья встретились с первокурсниками Мурманского педагогического колледжа

В целях повышения правовой культуры, формирования правосознания и профилактики правонарушений сотрудники Госавтоинспекции встретились с первокурсниками Мурманского педагогического колледжа.

В ходе встречи сотрудники ГИБДД обсудили с учащимися не только вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, но и административную ответственность за нарушение правил дорожного движения.

Сотрудники дорожной полиции довели до студентов статистические данные дорожно-транспортных происшествий, разобрали сложные для них дорожные ситуации, разъяснили им важные аспекты права, подробно рассказали о предусмотренной законом ответственности за преступления и административные правонарушения. Особое внимание было обращено на необходимость соблюдения правил дорожного движения. Акцентировали внимание студентов на грубые нарушения ПДД, такие, как проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу движения, управление транспортным средством без прав, в состоянии опьянения.

Стоит отметить, что в ходе беседы у студентов возникало много вопросов, на которые сотрудники полиции с удовольствием отвечали.

В завершение встречи ребятам на память о встрече раздали памятные сувениры от Госавтоинспекции, а первокурсники в свою очередь поблагодарили полицейских за познавательную и интересную встречу.

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области