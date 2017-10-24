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24.10.2017 14:30

Североморский поисковый отряд «Ваенга» закрывает полевой сезон

Состоялось закрытие полевого поискового сезона Североморского поискового отряда «Ваенга». 

Этот год выдался насыщенным и, несмотря на позднее лето, был ознаменован очень интересными находками. За 2017 год представители отряда при поддержке жителей ЗАТО г. Североморск обнаружили останки трех самолетов времен Великой Отечественной войны. Это И-16, И-153 «Чайка» и «Киттихаук». 

Итого за два года работы в активе отряда – пять самолетов. Часть найденных обломков перенесены в комнату Боевой Славы отдела молодежи и спорта администрации ЗАТО г. Североморск, остальные части будут вывезены в зимний период на снегоходах. Все находки задокументированы фотографиями, и в предстоящий зимний период будет вестись работа с военными архивами России. 

В дни празднования 73-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, 25 октября в 11.00, в Музее авиации п. Сафоново состоится передача лопасти винта самолета ЯК-9Д, найденного Североморским поисковым отрядом «Ваенга» летом 2016 года.

Слова благодарности за бескорыстный труд, терпение и патриотизм адресованы представителям Североморского поискового отряда «Ваенга» и неравнодушным жителям города: Ивану Богданову, Татьяне Маметовой, Сергею Меке, Дмитрию Мышачкову, Валерии Ткаченко, Кристине Руджянскене, Ольге Харченко, Михаилу Быкову, Андрею Козлову.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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