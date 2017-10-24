Жители одного из мурманских домов озвучили главе муниципального образования давнюю коммунальную проблему

Наталия Бурдина.



Как только на улице идет дождь или снег, в квартирах верхних этажей дома на Шмидта, 21 в Мурманске начинается потоп. И так продолжается уже не первый год. С этой проблемой жильцы обратились к главе города. Дмитрий Филиппов решил лично разобраться в ситуации. Горожане рассказали - на плохую работу управляющих компаний — нынешней и предыдущей - жаловались во всевозможные инстанции.

Елена Губина: "Они пробили крышу, когда счищали наледь зимой. С того момента у нас начались беды, потому что крыша течет по всему периметру дома. Обращались в судебные инстанции, было предписание по решению суда управляющей компании устранить все недостатки, но ничего с того момента - это с 15 года - устранено так и не было".

Подъезды жильцы дома стараются приводить в порядок своими силами. В подвале же — ржавые трубы и нет света. Глава города взял ситуацию на контроль. Если будет необходимо, придется принимать крайние меры - вплоть до смены управляющей организации.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Продолжим так называемую практику "ручного управления", пригласим руководство управляющей компании, пригласим жителей этого дома, представителей Госжилинспекции. Я думаю, Фонд капитального ремонта будем приглашать, возможно, опять на базе приемной "Единой России" проведем совместное совещание и предложим УК подготовить график исправления ситуации".