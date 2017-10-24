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24.10.2017 11:15

Музыкальный вечер памяти Николая Колычева собрал полный зал областной научной библиотеки

Елена Сивонен.

"Милая заплаканная осень..." - строка не колычевская, но как созвучие настроения души тех, кто знал и любил поэта. Один из лучших в современной России. Это вердикт критиков. Колычев был одновременно литературным борцом, в его произведениях - напор, накал, и тонким лириком: для родного края и города Кандалакши он сумел найти нежные, почти хрустальные, пронзительные строки. А еще он писал для детей. Сказка "Нюфоцей Бэч" - философская, трогательная. В этот вечер коллеги-литераторы, читатели, поклонники таланта Николая Колычева - все в один голос говорили о нем, как о человеке-вселенной.
Главный библиотекарь Мурманской областной универсальной научной библиотеки Светлана Дячок: "Постигать эту вселенную может каждый, если откроет книги, а книг у него вышло, если не считать сборников, 18 авторских книг. И мы можем каждый в себе открыть своего Колычева. Приглашаем вас в библиотеку и на страницу Кольский Север электронной библиотеки, где книги выставлены в полном тексте".
Член Союза писателей России, лауреат Большой литературной премии и премии "Ладога". Как самого читаемого поэта, Колычева удостоили и библиотечной премии "Открытая книга". Он принимал участие в возрождении Дня славянской письменности и культуры. По иронии судьбы Николай Колычев ушел из жизни - в пушкинский день, в день русского языка - 6 июня этого года - невосполнимая утрата для Кольского Заполярья. На вечере прозвучали песни - на стихи и, мало кто знает, на музыку тоже Колычева. Когда-то у него и его друзей-бардов была идея записать альбом.
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