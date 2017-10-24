В Мурманском колледже искусств состоится концерт лауреатов III регионального смотра-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств региона

26 октября в 12.30 в Мурманском колледже искусств (г. Мурманск, ул. Воровского, д. 14, 2 этаж, малый зал) состоится концерт лауреатов III регионального смотра-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств Мурманской области.

В концерте примут участие исполнительские коллективы преподавателей детских школ искусств и музыкальных школ Мурманска, Североморска, Мончегорска, Колы, Гаджиево, Полярных Зорь и п. Сафоново. В исполнении солистов и ансамблей прозвучат вокальные и инструментальные произведения композиторов-классиков, народная музыка и эстрадно-джазовые произведения.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области