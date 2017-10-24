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24.10.2017 11:00

В областном центре задержали мужчину, подозреваемого в высказывании угроз убийством в отношении мурманчанина

Сотрудники Росгвардии в рамках взаимодействия с сотрудниками полиции задержали мужчину, подозреваемого в высказывании угроз убийством в отношении мурманчанина 1994 года рождения.

Ночью сотрудникам ОВО по г. Мурманску поступила информация о возникновении конфликта между посетителями бара, расположенного по ул. Аскольдовцев. Прибыв на место, сотрудники Рогвардии выяснили, что некоторое время назад гражданин 1958 года рождения высказал в агрессивной форме угрозу убийством молодому человеку 1994 года рождения, при этом с целью подтверждения угроз нанес ему удар отверткой в область грудной клетки, в связи с чем, потерпевший в сложившейся ситуации воспринял угрозу как реально осуществимую.
Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, а потерпевшему вызвали бригаду скорой медицинской помощи.
Мужчина наносивший удар, как оказалось, ранее неоднократно судимый, был доставлен в ОП № 2 УМВД России по г. Мурманску для дальнейших разбирательств.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ.
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