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24.10.2017 10:15

Дни инноваций Мурманской области: семинары и тренинги, мастер-классы и вебинары

25 октября в Мурманске состоится торжественное открытие IV Дней инноваций Мурманской области, которые продолжат свою работу в течение трех дней. 

Традиционно деловая программа Дней инноваций Мурманской области будет наполнена образовательными мероприятиями, в том числе семинарами, тренингами, мастер-классами и вебинарами от ведущих региональных и федеральных экспертов в области инноваций:

25 октября с 16.40 до 19.40 будет проходить тренинг «Блокчейн и криптовалюты: история и перспективы рынка. Как на этом заработать». В рамках тренинга будут раскрыты следующие вопросы: инновации и цифровые валюты; обзор рынка криптовалют; блокчейн; биткоин; бизнес на рынке криптовалют. Спикером выступит Вера Пронькина – сооснователь проекта «Блокчейн образование России», управляющий партнер компании ООО «Смарт АП», спикер «Сколково». Место проведения: г. Мурманск, ул. Егорова, 15, Мурманский арктический государственный университет (МАГУ). Зарегистрироватьсяна мероприятие можно на сайте Центра поддержки предпринимательства Мурманской области.

26 октября с 11.00 до 12.30 будет проходить тренинг АО «Корпорация «МСП» «Инновационно-производственная поддержка». В рамках тренинга участникам будет представлена возможность познакомиться с инновационно-производственной инфраструктурой поддержки субъектов МСП в Российской Федерации, а также инфраструктурой поддержки субъектов МСП в Мурманской области. Спикером выступит Александра Воложинова – специалист отдела образовательных программ Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, сертифицированный тренер образовательных программ АО «Корпорация «МСП». Место проведения: г. Апатиты, ул. Ленина, 27, Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор». Зарегистрироватьсяна мероприятие можно на сайте Центра поддержки предпринимательства Мурманской области.

26 октября с 13.30 до 16.30 будет проходить тренинг «Как решать проблемы и задачи бизнеса при помощи мобильных технологий. Лучшие примеры со всего рынка, обзор трендов». Спикер: Иван Горшунов, эксперт Google, спикер «Открытых инноваций» в Москве, один из основателей RuTech, эксперт RusBase (информационный портал для технологий и бизнеса). Место проведения: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (II этаж). Зарегистрироватьсяна мероприятие можно на сайте Центра поддержки предпринимательства Мурманской области.

26 октября с 18.00 до 20.00 будет проходить вебинар «Инновации в IT»: обзор успешных практик и решений ITсервисов в мире с участием действующих предпринимателей, запустивших IT-стартапы и посетивших Russian tech day в рамках London tech week. Спикером выступит Алина Безуглова – основатель компании RuTech Venture.

27 октября с 16.30 до 19.30 – мастер-класс «Digital инструменты маркетинга и аналитики бизнеса, чат-боты, мессенджеры как инструменты развития бизнеса». Спикер: Михаил Меланин –  сооснователь сервиса Statbot. Место проведения: г. Мурманск, пр. Ленина, 82, отель «Azimut». Зарегистрироватьсяна мероприятие можно на сайте Центра поддержки предпринимательства Мурманской области.

Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация. 

Подробную информацию по вопросам участия в образовательных мероприятиях Дней инноваций можно получить в Центре поддержки предпринимательства по телефону: (8152) 41-07-33 или по электронной почте: info@cppmo.ru.


/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /
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