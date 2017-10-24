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24.10.2017 09:36

Пятеро граждан Конго пытались пересечь границу Норвегии

Сотрудниками УФСБ России по Мурманской области совместно с ПУ ФСБ России по Республике Карелия при попытке незаконного пересечения государственной границы из Российской Федерации в Королевство Норвегия без действительных документов и вне установленного пункта пропуска были задержаны пятеро граждан Демократической Республики Конго, 1973 г.р., 1981 г.р., 1984 г.р., 1990 г.р., 1992 г.р.

Следственным отделом УФСБ России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации). Следственные действия по делу продолжаются.


Пресс-служба УФСБ России по Мурманской области
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